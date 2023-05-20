فطنة الامير حسين في القمة العربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بالقاعة التي شهدت جلسة القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة السعودية، امس الجمعة.

وأبرز نشطاء “فطنة” ولي العهد الامير حسين عندما دعي للمشاركة بالصورة التذكارية للملك عبدالله وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ملقين الضوء على أنه ذهب إلى جانب والده وليس إلى الجانب الآخر للأمير محمد بن سلمان.

ومن فطنة وذكاء ولي عهد الاردن لم يقف يمين سمو ولي العهد ليوازي والده بالوقوف والدرجة بل وقف بجانب والده ليبين ان والده ارفع مقاما 🫡 https://t.co/yUkqv4DRna — ZD (@ZD44341390) May 19, 2023