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الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

منذ ساعتين
الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وطنا اليوم:وصل إلى جدة اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.


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