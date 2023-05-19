البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية بنسبة 4%

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 4% حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

ووصلت هذه الاحتياطات إلى 17.508 مليار دولار. وبحسب هذه البيانات، فإن مقدار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية حتى شهر نيسان الماضي بلغ 647 مليون دولار.

كما ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.4% حتى نهاية شهر نيسان الماضي مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022 التي بلغت فيه الاحتياطيات 17.266 مليار دولار