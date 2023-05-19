نظام توجيهي جديد في الأردن

وذنا اليوم – كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، امس الخميس، عن امتحان محوسب بدلا عن التوجيهي وسيختار الطالب موعد تقديمه في الوقت المناسب له.

وقال عبر برنامج “صوت المملكة” إن الطالب بعد أن ينجح مدرسيا في مواد الصف الحادي عشر يحق له التقدم لمواد الثقافة المشتركة وهي 4، وهذا الجزء الأول حيث يتقدم لامتحان اللغة العربية والإنجليزية والثقافة الإسلامية والتاريخ، وهذا الامتحان يستطيع التقدم به بمواعيد مختلفة وربما لأكثر من مرة.

وأضاف المحافظة: بمجرد نجاح الطالب في الصف الحادي عشر يصبح متاحا له الامتحان المحوسب، وذلك بعد تأسيس بنك أسئلة، ويكون هناك مواعيد معلنة لامتحان كل المواد، ولا يتقدم جميع الطلبة للامتحان في فترة واحدة.

وفي حال لم يحالف الطالب الحظ بالامتحان، أشار المحافظة إلى أنه يحق له التقدم مرة أخرى، لكن عدد الفرص المتاحة لم يحدد بعد.

وبشأن الصف الثاني عشر، أوضح أن الطالب يتفرغ لتقديم مواد التخصص التي اختارها، وهي 4 مواد وكل مادة ستكون علامتها من 100، والتوجيهي سيكون على جزأين، 4 مواد بعد الصف الحادي عشر، و4 مواد بعد الصف الثاني عشر، مبيناً أن شهادة الثانوية العامة تعني إنهاء الامتحانات المدرسية في الصف الثاني عشر بنجاح.

وحول آلية حساب المعدل، بعد أن يتقدم الطالب بـ 8 مواد، قال المحافظة، إن احتساب المعدل لغايات القبول الجامعي سيعرض على مجلس التربية قريباً، والمقترح أن تعطى هذه المواد الـ 8 معدلا، ولهذا المعدل وزن لنفرض أنه 60% موزعة بين مواد الثقافة المشتركة والمواد التخصصية وبالتالي 30% لمواد الثقافة المشتركة و30% للمواد التخصصية.

وتابع: المواد التي تؤهلك للقبول الجامعي هي التي يكون لها الوزن الأكبر، وهي التي يجب أن يكون لها الوزن الأكبر لأنها هي التي تحدد التخصص، وهذا ما زال مقترحاً، ويجب أن يقره مجلس التربية.