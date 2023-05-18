وزير التربية : سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي المحافظة، الخميس، إنه سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين وهما مسار أكاديمي ومسار مهني، ضمن خطة تطوير “التوجيهي”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المسار الأكاديمي سيكون 3 سنوات وهي عاشر و11 و12، والمهني 3 سنوات وهي 10 و11 و12، والمهني في السابق كان صفين، وهذا أول تطوير من حيث المسارين.

وحول المسار الأكاديمي، أوضح المحافظة أن الطلبة في الصف العاشر تدرس جميع المواد أدبية وعلمية وهي حوالي 15 مادة يدرسها الطالب كاملة بمعدل 35 حصة إلا المدارس التي بها فرنسي يدرسون 3 حصص فرنسي.