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المفتي والحمَّادين يؤدّيان اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

18 مايو 2023
المفتي والحمَّادين يؤدّيان اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، عضوا مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتورة منى المفتي والدكتور راضي الحمادين.
ويأتي أداء اليمين القانونية للمفتي والحمادين بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما عضوين متفرغين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية؛ استنادا لأحكام المادة 18 من قانون الأوراق المالية لسنة 2017م.
وحضر أداء اليمين رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني.


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