الغاء إجازة الأيام الخمسة لمصابي كورونا في الاردن

وطنا اليوم:قرر وزير الصحة فراس الهواري إلغاء الإجازات المرضية المحددة بخمسة أيام لمصابي كورونا.

وبينت الوزارة انه تقرر اعتماد فحص بي سي أر إيحابي لصرف علاج كورونا، واعتماد نتيجة الفحص السريع لصرف العلاج في الحالات الطارئة.

ودعت الوزارة الفئات ذات الاختطار المرتفع الى تلقي مطعوم كورونا والجرعات المعززة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية

وقرر وزير الصحة فراس الهواري الخميس، إغلاق مراكز فحص فيروس كورونا في الأردن.

يأتي إعلان الأردن إغلاق مراكز الفحص بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.

وصدرت في وقت سابق الإرادة الملكية بوقف قانون الدفاع الذي تم تفعيله للتعامل مع فيروس كورونا بعد انتشاره عالميا في عام 2020.