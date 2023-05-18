الصحة تقرر إغلاق مراكز فحص كورونا في الأردن

وطنا اليوم:قرر وزير الصحة فراس الهواري الخميس، إغلاق مراكز فحص فيروس كورونا في الأردن.

يأتي إعلان الأردن إغلاق مراكز الفحص بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.

وصدرت في وقت سابق الإرادة الملكية بوقف قانون الدفاع الذي تم تفعيله للتعامل مع فيروس كورونا بعد انتشاره عالميا في عام 2020.

وذكرت المنظمة العالمية، أن جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين “أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية”، مقدرا أن الوباء قتل “ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص”، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية