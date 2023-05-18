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تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

18 مايو 2023
تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء جزء من اعمال المسرب الايسر من مشروع الاجزاء الاكثر تضررا المتبقية من الطريق الصحراوي المتجه (نزول النقب) للمنطقة الواقعة من رأس النقب الى الحميمة بطول 3,5كم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، إنه سيتم اعتبارًا من صباح يوم الاحد اجراء تعديلات مرورية بالتنسيق مع مديرية الامن العام، في موقع العمل لغايات استكمال أعمال الجزء المتبقي من المسرب الأيسر حيث سيتم اعادة اتجاه السير القادم من العقبة باتجاه عمان من منطقة الحميمة إلى دبة حانوت الى المسار الاصلي للطريق المنفذ حديثاً حسب اللوحات الارشادية في الموقع.
وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في إدارة الدوريات الخارجية.
يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في المشروع الى جزئين؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة. وتشمل الاعمال خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية.


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