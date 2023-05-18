قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

وطنا اليوم:كشف مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش اليوم، عن البدء بالإجراءات الرسمية لتوفير خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل خلال العام الجاري.

وقال أبو طربوش، بأن المستشفى بدأ بإجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لتفعيل الخدمة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وخصصنا موقعا لصيدلية التوصيل للمنازل داخل حرم المستشفى.

البريد الأردني سيتولى توصيل أدوية المرضى

وبين أبو طربوش، أن البريد الأردني سيتولى توصيل الطلبات، فيما تمت مخاطبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول على التعليمات اللازمة للتعامل مع الأدوية وتوصيلها، من خلال تصنيف الأدوية، والظروف المناسبة لكل دواء لتوصيله للمريض حتى لا يتعرض للضرر.

وكان مواطنون قد اشتكوا من صعوبة الحصول على الأدوية الشهرية من المستشفى، واقترحوا توفير خدمة التوصيل للمنازل، لا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يكررون زيارتهم كل شهر للحصول على نفس الدواء