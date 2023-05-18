الصفدي: الأردن يتعامل مع تهديد المخدرات بما يفضي إلى إنهائه بالكامل

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هو حصاد لجهود كبيرة بذلت على مدى السنوات الماضية، كان آخرها اجتماعي جدة وعمّان الذي انتهى إلى بيان عمّان الذي وضع خريطة طريق في بداية عملية لحل الأزمة السورية.

وأضاف “المطروح هو أن يكون هناك دور عربي قيادي في جهود حل هذه الأزمة يرتكز إلى خطوات عملية في معالجة كل التبعات الكارثية اللازمة سواء على الشعب السوري الشقيق أو على المنطقة فيما يتعلق بالتهديدات التي ولدتها الأزمة من تهديد الإرهاب إلى المخدرات الذي يشكل في الأردن قضية أولوية”.

وأشار إلى وجود توافق حول القرار بشأن سوريا استند على بيان عمّان، وهناك توافق على “أننا كمجموعة عربية سنعمل لأجل حل هذه الأزمة بشكل حقيقي وحل كل ما نتج عنها من تبعات”.

وبين أنه لا خلاف بالهدف بأن الإرهاب والمخدرات خطر علينا جميعا وأن عبئ اللجوء يجب التعامل معه.

وأضاف “انتهينا إلى لغة أكدت أهمية التعاون في مواجهة جميع التحديات الناجمة عن الأزمة السورية سواء الإرهاب أو المخدرات أو غيرها”.

وأكد أن تهديد المخدرات خطر حقيقي تتعامل معه المملكة الأردنية الهاشمية بكل جدية وبما يفضي إلى إنهائه بالكامل.

وهنأ الأشقاء في المملكة العربية السعودية على الإعداد المتميز لهذه القمة، الذي انعكس على كل مجرياتها، ونأمل بأن تكون منطلقاً لعمل عربي أكثر فاعلية يبني على ما يجمع، ويقارب القضايا من منطلقات حقيقية