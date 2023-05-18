الانتهاء من صيانة جسر وادي جرعة ماضي بالأغوار الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، الانتهاء من اعمال صيانة جسر وادي جرعة ماضي في الاغوار الجنوبية بالاتجاهين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن اعمال الصيانة شملت إستبدال فواصل التمدد القائمة على الجسور ومناطقTransition Strip في الموقع وكافة الأعمال اللازمة.

وأضافت، أنه سيتم إعادة فتح حركة السير على الجسر المذكور (وادي جرعة ماضي) صباح يوم الاحد الموافق 21/5/2023.

واشارت الى إنه سيتم اغلاق السير على الجسر رقم (1) طريق البحر الميت ( الواقع ضمن منطقة الفنادق) يوم الاحد الموافق 21/05/2023 بشكل جزئي بحيث تكون حركة السير على الجسر مستمرة أثناء العمل، بحيث ستكون بداية العمل على المسرب الأيمن من الجسر ثم الأيسر، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد المقبل.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام وعلى سالكي الطريق اتباع الاشارات الارشادية والتحذيرية الموجودة في الموقع