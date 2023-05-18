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التربية توضح حول تصنيف طلبة الصف التاسع

منذ 4 ساعات
التربية توضح حول تصنيف طلبة الصف التاسع

وطنا اليوم:أوضحت أمين عام وزارة التربية للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، حول تصنيفات طلبة الصف التاسع قبل بدء تطبيق المسار المهني الجديد لطلبة الثانوية وتحويله إلى ثلاث سنوات بدل سنتين.
وقالت قبيلات خلال حديثها لإذاعة الأمن العام، إنّ طلبة الصف التاسع الذين يختارون المسار الأكاديمي، سينطبق عليهم الصف العاشر بشكل طبيعي، وسيدرسون ذات المباحث الأكاديمية للصف العاشر الأساسي، وما سيختلف فقط هو عدد الحصص اليومية.
ومن المنتظر بحسب قبيلات، أن يعلن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، تفاصيل ذلك الأسبوع القادم، حيث أنّ الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المسار الأكاديمي، سينقسم لحقول، كالتعليم الصحي والشرعي والإنساني وغيره، لكن الطالب في هذه المسارات سيدرس مواداً إجبارية بتخصصه ومواداً اختيارية أيضاً، وغالباً ما تكون من ذات الحقل، وستعلن تفاصيل الحقول بعد إقرارها من قبل مجلس التربية والتعليم.
أما بالنسبة لمسار التعليم المهني، فإنّ التخصصات المتاحة ستكون الفندقة والضيافة والزراعي والتجميل، وبرنامج الهندسة بفروعه وتكنولوجيا المعلومات، وسيخضع طلبة الصف العاشر لـ480 ساعة تدريبية يضاف إليها المواد الثقافية العادية كالتربية الإسلامية واللغة العربية.
وأشارت إلى أنّ الوزارة وزعت منشورات للطلبة تحتوي تفاصيل التخصصات المهنية والساعات التدريبية والمباحث التي سيدرسها الطلبة، وكذلك أدرجت الوزارة هذا المحتوى عبر موقعها الرسمي


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