لجنة فنية لوضع مسار سياحي متكامل في جرش

وطنا اليوم:ترأس وزير السياحة والآثار مكرم القيسي،اليوم الأربعاء، اجتماعاً عقد في مقر الوزارة، لمتابعة التوجيهات الملكية لتطوير السياحة في محافظة جرش والتي جاءت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة أخيرا.

وقال الوزير القيسي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، يوليان السياحة بالأردن أهتماماً كبيراً، مؤكداً حرصهما على النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز مكانته المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وبين خلال الاجتماع الذي حضره النائب ماجد الرواشدة، ورئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ورئيس لجنة السياحة في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات، ورئيس غرفة التجارة في محافظة جرش ورئيس مجلس مؤسسة إعمار جرش الدكتور علي العتوم، ورؤساء الجمعيات السياحية، وممثلون عن الأدلاء السياحيين والسوق الحرفي بالمحافظة، أن جرش من المواقع الأثرية المهمة في الأردن.

واكد القيسي سعي الوزارة الى ايجاد منتج سياحي جاذب يسهم في إطالة مدة إقامة السائح بالمحافظة.

ولفت إلى ضرورة التعاون المشترك بين الجهات كافة لوضع الحلول للتحديات التي تواجه ربط المدينة الحضرية بالمدينة الأثرية في جرش.

وأشار، الى أهمية العمل على تطوير المنتج السياحي من خلال مسار سياحي يربط بين المدينتين، وتأهيل الساحة الهاشمية في وسط مدينة جرش الحضرية، ووضع اكشاك بتصميم مناسب لبيع المنتجات المحلية التي تعكس هوية المحافظة ، حيث سيسهم هذا المسار في إطالة مدة إقامة السائح، وتمكين المجتمعات المحلية بالمحافظة.

وقال إن المجتمع المحلي كان شريكاً أساسياً في وضع خطة تطوير السياحة في محافظة وجرش وسيكون أيضاً شريكاً أساسياً في تنفيذها، مؤكداً اهتمام الوزارة وسعيها لتكون جرش وجهة سياحية عالمية.

وأضاف أن الأولوية في التدريب والتسويق ستعطى لأبناء المحافظة، حيث سيكون هناك تعاون مع معهد مادبا للفسيفساء وجهات أخرى تدريبية لتأهيل أبناء المحافظة وتدريبهم على صناعة منتجات سياحية محلية الصنع، وتحفيزهم للعمل بالقطاع السياحي.

وأكد الوزير ، أهمية العمل على تحسين رحلة الزائر من لحظة وصوله، والعمل على اثراء تجربته ابتداءً من السوق الحرفي ومساره داخل المدينة الأثرية، إضافة الى توفير الخدمات التي يحتاجها الزائر اثناء رحلته، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستمع الوزير القيسي، الى الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الحضور، والتي تركزت على عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة تطوير السياحة في جرش وكيفية النهوض بالقطاع السياحي فيها .

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، وممثلين عن الجهات المعنية في خطة تطوير السياحة في محافظة جرش، لوضع مسار سياحي متكامل للتوافق عليه بين أعضاء اللجنة.

وجرى تحديد يوم الأربعاء المقبل لاجتماع اللجنة في محافظة جرش، ليصار الى دراسة المقترحات الخاصة في خطة المسار الذي يربط المدينتين، وآلية التنفيذ وبرامج التدريب المخصصة لإنجاح هذه الخطة.

وأكد الوزير التزام وزارة السياحة بتنفيذ المقترحات والتوصيات كافة التي ترد من اللجنة.

من جانبهم، ثمن الحضور الاهتمام الملكي بجرش، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير السياحة في المحافظة.

وأكدوا أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة لافتين الى ضرورة تشجيع واستقطاب المستثمرين للمحافظة.

وحضر الاجتماع، أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير إدارة الشرطة السياحية العقيد فراس رشيد، ومدير متحف الأردن المهندس ايهاب عمارين، ومدير معهد مادبا لفن الفسيفساء الدكتور أحمد العمايرة، والمستشار هشام العبادي، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، ورئيس الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية ابراهيم الزريقي، وممثل شركة البريد الأردني