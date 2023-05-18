الحدود الاردنية – السورية …. تهديدات أردنية لتجار المخدرات..وتحذيرات إسرائيلية من حزب الله

وطنا اليوم – بعد ان وصلت رسائل نصية تهدد تجار ومهربي المخدرات في الجنوب السوري بالتصفية من قبل الجيش الأردني، فيما ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذر النظام السوري من السماح لحزب الله بالتواجد في المنطقة.

وكانت مواقع سورية نشرت إن رسائل نصية وصلت إلى أرقام عدد من المتهمين بتجارة وتهريب المخدرات في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، تدعوهم إلى تسليم أنفسهم إلى حرس الحدود الأردني، وتحذرهم من مصير مشابه للذي لقيه تاجر المخدرات المعروف مرعي الرمثان.

وكانت طائرات مجهولة قد شنّت غارتين جويتين داخل الأراضي السورية ، استهدفت إحداها منزل مهرّب المخدرات مرعي الرمثان في قرية الشعاب عند الحدود الأردنية- السورية.

وجاء في الرسائل النصية التي وصلت من أرقام أردنية: “نعلم من أنتم، تحركاتكم مرصودة، اجتماعاتكم مخترقة. تساهمون في تخريب عقول أبناء شعبنا ولأجلهم لن نرحم أي شخص منكم، نشامى الأردن ستحلق كالنسور ليتم اصطيادكم مجرماً تلو الآخر مرعي الرمثان كان الأول وليس الأخير”.

وأضافت “سلموا أنفسكم لقوات حرس الحدود الأردني قبل أن تنقضي المهلة والبدء بمحاسبتكم ويكون مصيركم كمصير مرعي الرمثان، لن تفلتوا من العقاب مهما فعلتم. القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي”.

وأتى ذلك بالتزامن مع عمليتي مداهمة لقوات النظام في درعا جنوب سوريا، استهدفت منزلين لتجاري مخدرات معروفين قرب الحدود المشتركة مع الأردن.

في غضون ذلك، نشرت وطنا اليوم خبرا، بإن طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ألقت منشورات ورقية فوق عدد من مواقع قوات النظام في ريف القنيطرة الجنوبي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وقالت المنشورات الورقية: “إلى جميع قوات الأمن السورية، تنظر دولة إسرائيل بجدية إلى سياسة النظام السوري التي تسمح بوجود حزب الله دون قيود أو فرض في المنطقة”، وأضافت أن قوات النظام السوري تمنح بطاقات عبور الحواجز الأمنية لعناصر من الحزب الذين “يشكلون خطراً على السكان في المنطقة”.

وتضمنت أن إسرائيل “تناشد النظام السوري تغيير سياسته”، مؤكدة أنها لن “تسمح بوجود حزب الله وتجول الإرهابيين في المنطقة، وقد أعذر من أنذر”. وحوت المنشورات على خريطة تشير إلى أماكن تواجد مواقع حزب الله في جنوب سوريا.

وتُلقي الطائرات الإسرائيلية بشكل دوري مثل تلك المنشورات التي تحذر فيها قوات النظام من التعاون مع حزب الله والسماح بتواجده ضمن مواقع النظام العسكري، وخصوصاً بعد عمليات قصف للجيش الإسرائيلي تستهدف مواقع الحزب قرب الحدود مع الجولان المحتل في القنيطرة جنوب غرب سوريا.