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رغم عبارة رئيس الوزراء: الحكومة لن تتحدث عن انجازاتها .. نائب رئيس الوزراء : سنتحدث عن انجازات الحكومة في الربع الاول من العام

18 مايو 2023
رغم عبارة رئيس الوزراء: الحكومة لن تتحدث عن انجازاتها .. نائب رئيس الوزراء : سنتحدث عن انجازات الحكومة في الربع الاول من العام

 

وطنا اليوم – رغم تصريحات حكومية تم تداولها على نطاق واسع بان الحكومة لا تتحدث عن انجازاتها بل ستترك الانجازات تتحدث اعلن يوم امس  نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن الحكومة أعدت بطاقة تفصيلية لكل أولوية في برنامج التحديث تتضمن وصفا للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها ومؤشرات الإنجاز، إضافة إلى إصدار تقارير شهريّة وربعية، تمكن الحكومة من متابعة تقدّم سير العمل وتحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.

وأنجزت الحكومة، حسب الشريدة، عددا من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة استثمارية مؤتمتة ضمن محرّك الاستثمار.


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