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انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس

17 مايو 2023
انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس

وطنا اليوم:توقع مركز طقس العرب الإقليمي ان يتأثر الأردن بدءاً من الخميس بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، تتسبب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، مع عودة مُرتقبة للأجواء المائلة للبُرودة ليلاً مما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً.
وبحسب طقس العرب، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس لتُصبح أقل من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و يتحول الطقس ليُصبح مُعتدل الحرارة نهاراً في أغلب المناطق و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور السحب المتفرقة، و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

أجواء مائلة للبرودة
وفي المساء، تسود أجواء مائلة للبُرودة بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، بحسب طقس العرب.
و أشار إلى استمرار تأثر الأردن يومي الجمعة و السبت بالكتلة الهوائية المُعتدلة، إذ تميل درجات الحرارة للانخفاض الإضافي و يكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على فترات، فيما تكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً و تحتاج ارتداء ملابس أكثر دفئاً


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