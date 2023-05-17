وزير الخارجية يجري محادثات مع نظيره السوري في جدة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة.

واستعرضت المحادثات بين الوزيرين الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وتناولت عدة قضايا ثنائية.

من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من داخل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة على مستوى وزراء الخارجية أن الأردن وسوريا توافقا على تضمين عبء اللجوء والمخدرات والإرهاب لمشروع القرار السوري بعد تحفظ سوري سابق في بداية الاجتماعات التحضيرية.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات الثنائية التي سبقت انعقاد المؤتمر أفضت إلى ذلك التوافق في هذه الملفات والعديد من القضايا الأخرى.

وأكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن السوسان على هامش الاجتماع اليوم أن سوريا تعي وتعرف أن الأردن أكثر دولة تضررت ودفعت ثمنا لأعباء الأزمة السورية على مدار سنواتها من حيث عبء اللجوء، وكدولة جوار حدودية .