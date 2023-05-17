بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

لجنة قطرية في الأردن لاستقطاب معلمين

17 مايو 2023
27-5

وطنا اليوم:أوفدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لجنة مختصة إلى الأردن لاستقطاب مدرسين للعمل في المدارس القطرية اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024 – 2023
وأعلنت سفارة قطر لدى الأردن إن الاختبارات أجريت لـ 488 من المدرسين الأردنيين من مختلف التخصصات التي يحتاجها قطاع التعليم العام في دولة قطر.
وقال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان هذا العدد من المدرسين الذين تم اختبارهم هو الدفعة الثانية من الأعداد التي تنوي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية استقطابهم لسد الشواغر المتاحة في مختلف المدارس.
وأشار السفير آل ثاني إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية حصرت التقديم للوظائف الشاغرة في مجال التعليم للعام الدراسي 2024 – 2023‏ بالمعلمين المقيمين في دولة قطر والمعلمين من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتمتع المدرس الأردني بخبرات اكاديمية وتربوية لها دور مميز في تنفيذ الخطط التربوية التي تهدف دولة قطر لتنفيذها في مجال التعليم العام.
وشدد السفير آل ثاني على أن مختلف الوزارات والقطاعات مستمرة باستقطاب الكفاءات الأردنية والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023