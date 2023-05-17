لجنة قطرية في الأردن لاستقطاب معلمين

وطنا اليوم:أوفدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لجنة مختصة إلى الأردن لاستقطاب مدرسين للعمل في المدارس القطرية اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024 – 2023

وأعلنت سفارة قطر لدى الأردن إن الاختبارات أجريت لـ 488 من المدرسين الأردنيين من مختلف التخصصات التي يحتاجها قطاع التعليم العام في دولة قطر.

وقال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان هذا العدد من المدرسين الذين تم اختبارهم هو الدفعة الثانية من الأعداد التي تنوي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية استقطابهم لسد الشواغر المتاحة في مختلف المدارس.

وأشار السفير آل ثاني إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية حصرت التقديم للوظائف الشاغرة في مجال التعليم للعام الدراسي 2024 – 2023‏ بالمعلمين المقيمين في دولة قطر والمعلمين من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتمتع المدرس الأردني بخبرات اكاديمية وتربوية لها دور مميز في تنفيذ الخطط التربوية التي تهدف دولة قطر لتنفيذها في مجال التعليم العام.

وشدد السفير آل ثاني على أن مختلف الوزارات والقطاعات مستمرة باستقطاب الكفاءات الأردنية والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين.