بشكل مفاجئ .. ارتفاع أجور سرافيس في العاصمة عمان

وطنا اليوم:كشف مصدر مسؤول في أمانة عمان الكبرى، عن البدء بتعديل مسارات وأجور بعض خطوط السرفيس العاملة في مناطق الأمانة اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر ، إنّ التعديل يتمثل بزيادة الأجور بين 5 و10 قروش للخط الواحد، وذلك توازياً مع توسيع وزيادة المسافات والرحلات لبعض المسارات، ولضمان عدم تحميل مشغلي النقل العام كلفاً عالية جراء هذا التعديل، علماً بأنّ الدعم المزمع توزيعه مطلع حزيران، سيبقى ثابتاً ولا تراجع عنه.

وأوضح المصدر أنّ الأمانة عملت على تعديل المسارات بما يتناسب مع الباص السريع وباص عمان، وربطها به بحيث تعزز خدمة النقل العام للمواطن في الأحياء التي لا تصل اليها سيارات السرفيس.

وأشار إلى أنّ تعديل الأجور لن يكون لكافة المسارات والخطوط، وإنما يعتبر ذلك بناءً على معايير محددة أبرزها، زمن الرحلة، وعددها، والمسافات المقطوعة، حيث بدأت بنحو 15 خطاً تبدأ مساراتها من مجمع المحطة.

ونوه المصدر إلى وجود فكرة تتمثل بتحويل بعض مركبات السرفيس إلى سيارات تكسي وذلك بعد أن بدأ باص عمان يغطي مناطقها ويؤثر عليها، إلّا أنّ ذلك بحاجة إلى تشريعات، ووقت.

وكان مواطنون ومقيمون في العاصمة عمان، قد تفاجئوا بتعديل أجور بعض خطوط السرفيس، وتعديل بعض المسارات صباح الأربعاء بدون الحديث عنها، أو التنويه إلى ذلك، في وقت أكد سائقو سرفيس، ارتفاع التعرفة على خطوط بين 5 قروش و10 قروش للخط الواحد، ومنها خط ضاحية الحسين (شارع مكة) وخط جبل الحسين وخط جبل الجوفة، وبانتظار تعديل أجور خط جبل عمان