الحكومة تحدد موعد إصدار فاتورة المياه الشهرية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الحكومة ستعلن عن خطة لإعادة هيكلة تعرفة المياه، مشيرا إلى أن فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل.

وأضاف الشريدة، في حديث متلفز ، أن هناك فريقا يعمل على إعداد خطة إعادة الهيكلة، حيث سيتم الإعلان عنها بشفافية.

وأعلنت وزارة المياه والري، في وقت سابق، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة لن يطرأ عليها أي تغيير خلال العام الحالي.

وعن إصدار فاتورة المياه شهريا، قال الشريدة، إن الحكومة لم تتراجع عن القرار، لكنه تأخر بسبب تحديات فنية.

وأشار إلى أن إصدارها شهريا سينعكس إيجابا على المستهلك؛ حيث إن حجم الفاتورة سيكون أقل بكثير مما يدفعها كل 3 أشهر، وسينعكس إيجابا على المياه، وسيعزز من منظومة التحصيل القائمة في الفاتورة.

وأعلنت وزارة المياه والري، في وقت سابق، تأجيل إصدار فواتير المياه بشكل شهري إلى أجل غير مسمى، وفق الناطق باسم الوزارة عمر سلامة.

كما أشار إلى أن من أولويات الحكومة تخفيض نسبة الفاقد من المياه، إضافة إلى تحسين الاستدامة المالية لهذا القطاع.

وأعلنت وزارة المياه والري، في وقت سابق، تأجيل إصدار فواتير المياه بشكل شهري إلى أجل غير مسمى، وفق الناطق باسم الوزارة عمر سلامة