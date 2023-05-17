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وزير في حكومة الخصاونة : الاستطلاع غير منطقي

17 مايو 2023
وزير في حكومة الخصاونة : الاستطلاع غير منطقي

وطنا اليوم –  اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الثلاثاء، استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأشار إلى أن 90% من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي، بأنه “غير منطقي”.

وقال الشريدة لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة “المملكة“: “غير منطقي هذا المؤشر (الاستطلاع)، فنحن تحدثنا برؤية التحديث الاقتصادي أكثر من مرة، إضافة إلى خارطة طريق تحديث القطاع العام”.

وأضاف: “اعتقد أن اليوم على كافة المستويات جلالة الملك وولي العهد والفريق الحكومي ورئيس الوزراء في كل مناسبة يتم استعراض رؤى التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية يتم استعراضه بشفافية عالية”.

لكنه قال: “إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، والشفافية مع المواطنين كانت عنوانا رئيسيا لحكومتنا وسنستمر بهذا التوجه”.

ومطلع الشهر الحالي، كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (90%) لا يعرفون عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام) أو عن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.


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