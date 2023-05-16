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ترجيحات بنجاح 7 احزاب فقط بتحقيق العتبة المطلوبة بالقانون

16 مايو 2023
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وطنا اليوم –   قالت امين عام حزب العمال الاردني د. رولى الحروب ان الاردن مقبل على حياة حزبية اكثر نشاطا وانفاتحا ونجاحا للاحزاب.

واعتبرت الحروب خلال حديثها لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الثلاثاء، ان وجود 27 حزبا اردنيا مرخصا رقما جيدا متوقعة ان يرتفع قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، على ان يتم غربلة الاحزاب بعد الانتخابات.

وتوقعت ان ينجح من بين كل هذه الاحزاب ويحقق العتبة المطلوبة في القانون 6-7 احزاب او ائتلافات حزبية.

في المقابل اكدت الحروب ان بيئة الحياة الحزبية في الاردن لم تنضج بعد، خاصة ونحن نحتاج الى ادخال الثقافة الحزبية في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره اكد د. ناظم عبابنه عضو حزب نبض الوطن الذي لم يستكمل شروط التأسيس، أن غياب الخبرة لدى كثير من الحزبيين الجدد حالت دون نجاح تجربتهم الحزبية في المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة تعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع الاردني.

وانتقد عبابنه غياب قيادات الصف الاول في الشارع السياسي الاردني عن الانضمام للاحزاب معتبرا الخطوة منفرة من الاحزاب ولا تشجع على الانضمام للاحزاب.


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