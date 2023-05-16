صدور نظام جديد لمراقبة واقتناء الكلاب ضمن حدود أمانة عمان

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023.

وبحسب النظام؛ لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود أمانة عمّان ما لم يكن الكلب مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في أمانة عمّان، ويجب على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو إلكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة الاقتناء مرفقا به ما يلي:

أ- إقرار بأن الكلب، لا يشكل خطرا على السلامة العامة، ولا يتسبب بإزعاج المجاورين أو بمكرهة صحية لهم.

ب- شهادة صحية للكلب سارية المفعول تثبت أنه تلقى المطاعيم المطلوبة بما فيها مطعوم داء الكلب.

ج- نموذج عدم ممانعة يحمل موافقة المجاورين للعقار وتواقيعهم.

د- ما يثبت توفير شروط الرعاية للكلب، وتشمل مكان إيواء وفقا للأبعاد معينة، إضافة إلى أدوات المأكل والمشرب اللازمة.

ووفقا للنظام؛ فإن أمانة عمّان تستوفي بدلا مقداره 20 دينارا غير مستردة عن كل طلب ترخيص اقتناء تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام، وتكون مدة رخصة الاقتناء سارية المفعول لمدة سنة أو طيلة مدة سريان مطعوم داء الكلب أيهما أسبق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، كل من تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص، أو تسبب له بالضرر أو تسبب بعقر حيوان آخر، أو ثبت عليه سوء رعاية الكلب أو معاملته، أو اقتنى كلبا ضمن حدود الأمانة دون ترخيص، أو لم يقيد الكلب بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه، أو عدم تكميمه عندما يتطلب الأمر ذلك، أو لم يوفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثنـاء وجودها خارج أماكن إيوائها.