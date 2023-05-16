في حالة نادرة..اردنيان يرزقان بمولودين بعد 28 عاما من الزواج

وطنا اليوم:رزق زوجان اردنيان مؤخرا ، بمولودين اثنين بعد 28 عاما من الزواج.

وقالت استشارية العقم وأطفال الانابيب المشرفة على الحالة الدكتورة وفاء الاخضر الجعبري : ان الزوجين رزقا بمولودين اثنين، ذكر وانثى بعد العديد من المحاولات ، وبعد ان وصل عمر الزوج الى 54 عاما والزوجة في الاربعينيات من عمرها.

وبينت ان الزوجين اطلقا اسم سناء ويعقوب على الطفلين.

وأشارت الى ان الانجاب في مثل هذا العمر، وبعد العديد من المحاولات السابقة يعتبر إنجازا طبيا هاما في الأردن