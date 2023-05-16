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توزيع نموذج اختيار مسار التعليم الثانوي على طلبة الصف التاسع

16 مايو 2023
توزيع نموذج اختيار مسار التعليم الثانوي على طلبة الصف التاسع

وطنا اليوم:بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بتوزيع نموذج اختيار التعليم لطلبة الصف التاسع للعام الدراسي 2023/2024.
النموذج يتضمن اختيار الطلبة لمسار التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي، والمهني (الهندسي، والزراعي، والتجميل، والإدارة الفندقية والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال)، منوهة بأنه يجب ترتيب المسارات تنازليا بحسب أهمية الاختيار بالنسبة للطلبة.
وأرفقت الوزارة إرشادات تقول إن اختيار مهنة المستقبل من أهم القرارات التي يتخذها الفرد في حياته، كما أنه يواجه صعوبات في تحديد مهنة المستقبل ونوع التعليم إذا لم يراع حاجاته الشخصية وحاجات المجتمع.
وأضافت أنه وقبل اتخاذ طلبة الصف التاسع لقراراتهم فيما يتعلق بنوع التعليم الثانوي كاختيار أول في النموذج، عليهم مراعاة بعض الأمور المتعلقة بميولهم وقدراتهم وحاجاتهم، وظروف أسرهم وحاجات مجتمعهم.
ووفق الإرشادات؛ يجب مراعاة معرفة الطلبة لذاتهم ومعرفة أسرهم بهم من حيث؛ ميولهم واهتماماتهم، وقدراتهم اللغوية والحركية والتعامل بالأرقام وغيرها، إضافة إلى ظروف أسرهم الاجتماعية والاقتصادية ومواءمتها مع فرع التعليم الذي يتم اختياره.
كما يجب مراعاة البيئة الأسرية للطلبة من حيث توافر جو أسري قائم على الوعي والفهم بمتطلباتهم وحاجاتهم فيها، وإفساح الفرصة لهم للاختيار السليم الذي يرغبون به بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم وإمكاناتهم.
وذكرت أهمية الأخذ بعين الاعتبار لنوعية التعليم المتوفر في المنطقة التعليمية للطلبة، وإمكاناتهم في التنقل إلى مركز التعليم إذا كان في منطقة بعيدة عن سكنهم.
وأكدت ضرورة التقيد بالرغبات التي اختارها الطلبة، مشددة على أنه لن يسمح بتغييرها بعد تسليمها لمديريات التربية والتعليم

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