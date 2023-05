أحدث تفاصيل زواج الأمير حسين بن عبدالله ورجوة آل سيف: من هم الحضور؟ وماهو طلب القصر الملكي من الحضور؟

وطنا اليوم – تجري التجهيزات على قدم وساق لتنظيم حفل زواج الأمير حسين بن عبدالله ورجوة آل سيف، والمقرر إقامته مطلع يونيو المقبل، حيث تتوجه أنظار العالم للأردن لتتابع أول بأول تحديثات حفل الزفاف الذي يترقبه الملايين.

وقد بدأت الدواوين الملكية حول العالم تأكيد حضور مُمثليها لهذا الحفل الضخم، وقد شاركت المدونة “The Royal Watcher” المختصة بالأخبار الملكية، قائمة بالحضور.

من هم الحضور؟

إلي الآن هؤلاء هم أفراد الأسر المالكة التي أكدت حضورها،،،

السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه و زوجته الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، ملك و ملكة ماليزيا.

الأميرة هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو من اليابان.

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال.

الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك وزوجته الأميرة ماري.

الأمير هاكون ولي عهد النرويج.

ما هي قاعدة اللباس التي طلب القصر الملكي من الحضور اتباعها في حفل زواج الأمير حسين بن عبدالله ورجوة آل سيف؟

وعلي هامش احتفالات تتويج الملك تشارلز قابل سعد سلمان من مدونة “The Royal Watcher” الملكة عزيزة أمينة، ملكة ماليزيا والتي أكدت بدورها حضورها رفقة زوجها الزفاف كما كشفت عن قاعدة اللباس التي طلب القصر الملكي من الحضور أتباعها وهي Black Tie Dress Code. وكما تم التأكيد على عدم ارتداء تيجان.

والجدير بالذكر، تم الإعلان في وقت سابق عن مكان حفل عقد قران الأمير الحسين والآنسة رجوة في قصر زهران في الأول من يونيو المقبل، وبعدها سيتوجه موكب إلى قصر الحسينية حيث يقام حفل استقبال وعشاء، بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية، وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم.

ولا يعتبر حفل زواج الأمير حسين بن عبدالله الثاني، هو الأول لقصر زهران، إذ أقيم فيه حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.

Royal Guests attending the Wedding of Crown Prince Hussein of Jordan next month:

-K & Q of The Netherlands with Pss of Orange

-K & Q of Malaysia

-CP & CPss of Denmark

-CPss and PD of Sweden

-CP of Norway

-Princess Takamado

https://t.co/MRtVow2Dge

— The Royal Watcher (@saadsalman719) May 16, 2023