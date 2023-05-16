إرادة ملكية سامية بالقضاة والهلسة و السرور والصرايرة

وطنا اليوم – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها برئاسة معالي السيد يعرب فلاح القضاة وعضوية كل من :-
1- معالي المهندس سامي جريس هلسة
2- عطوفة أمين عام وزارة المالية
3- عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة
4- عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
5- عطوفة المهندس سعود هايل السرور
6- العميد المهندس عمار الصرايره/القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
7- العقيد القاضي العسكري عبدالله الفواز/مدير القضاء العسكري
8- سعادة السيد فراس منذر القراعين