إرادة ملكية سامية بالقضاة والهلسة و السرور والصرايرة

وطنا اليوم – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها برئاسة معالي السيد يعرب فلاح القضاة وعضوية كل من :-

‎1- معالي المهندس سامي جريس هلسة

‎2- عطوفة أمين عام وزارة المالية‏

‎3- عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة

‎4-‏ عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

‎5-‏ عطوفة المهندس سعود هايل السرور

‎6- العميد المهندس عمار الصرايره/القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

‎7- العقيد القاضي العسكري عبدالله الفواز/مدير القضاء العسكري

‎8-‏ سعادة السيد فراس منذر القراعين