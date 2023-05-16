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إرادة ملكية سامية بالقضاة والهلسة و السرور والصرايرة

16 مايو 2023
إرادة ملكية سامية بالقضاة والهلسة و السرور والصرايرة

 

وطنا اليوم –  صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها برئاسة معالي السيد يعرب فلاح القضاة وعضوية كل من :-
‎1- معالي المهندس سامي جريس هلسة
‎2- عطوفة أمين عام وزارة المالية‏
‎3- عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة
‎4-‏ عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
‎5-‏ عطوفة المهندس سعود هايل السرور
‎6- العميد المهندس عمار الصرايره/القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
‎7- العقيد القاضي العسكري عبدالله الفواز/مدير القضاء العسكري
‎8-‏ سعادة السيد فراس منذر القراعين

 


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