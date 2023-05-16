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“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم
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وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت
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استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية
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الملك يؤكد أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول رؤية التحديث الاقتصادي لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل
16 مايو 2023
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24 ساعة
14:48
مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم
14:44
احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77
14:41
نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية
14:39
كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد
14:28
إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه
14:25
قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة
14:22
“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم
13:54
وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت
13:45
جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور
13:39
استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية
12:43
الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد
12:27
زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن