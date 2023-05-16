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الملك يؤكد أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول رؤية التحديث الاقتصادي لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل

16 مايو 2023
الملك يؤكد أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول رؤية التحديث الاقتصادي لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل

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