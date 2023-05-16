ولي العهد يلبي دعوة سيدة في اربد.. وهذا ما أهدته إياه

وطنا اليوم:لبى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء دعوة سيدة أردنية في منطقة حرثا بمحافظة إربد، في زيارة بيتها.

والتقى ولي العهد بوجهاء وشيوخ وأبناء المنطقة، واستمع إلى مطالبهم على وقع الترحيب به.

واستقبلت، كذلك سيدات حرثا الأمير الحسين بالزغاريد والهتافات والدعاء له.

وقدمت الحاجة أم مهند عبيدات لسمو الأمير “شماغ مهدب” كهدية بمناسبة زفاف سموه.