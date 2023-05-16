النجار: 4 ملايين متر مكعب إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

وطنا اليوم:تفقد وزير المياه والري المياه والري المهندس محمد النجار، خلال جولة ميدانية سير العمل في حفر عدد من الآبار التي تقوم مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه.

وقال وزير المياه، إن ذلك سيوفر كميات إضافية من مياه الشرب بطاقة 4 ملايين متر مكعب خلال الصيف الحالي وضخها لغايات الشرب عبر قناة الملك عبد الله، من خلال تجهيز وحفر 12 بئرا جديدة وضخ المياه للقناة إلى محطة زي مشير إلى أنه سيكون لها آثار واضحة على تحسين التزويد المائي لجميع المناطق وزيادة الكميات المتاحة.

وبين النجار أن الحكومة تولي تأمين مصادر مياه إضافية لغايات الشرب كل الاهتمام من خلال وزارة المياه والري التي تعمل جاهدة لتأمين الاحتياجات المتزايدة والطلب المتسارع على المياه حيث تم إنجاز أول بئر بطاقة 100 متر مكعب/ الساعة لسرعة تأمين احتياجات الصيف الحالي والعمل جار لاستكمال الآبار الأخرى، مؤكدا أنه على الرغم من كل الإجراءات التي تتخذها وزارته إلا أن هناك مزيدا من الأعباء تتزايد بسبب مختلف الظروف التي يعلمها الجميع، مناشدا الجميع أن يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة وادي الأردن في حماية مقدرات المياه والمحافظة عليها مما سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين والمزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.

واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على تنفيذ المشروع إلى سير الأعمال في إنجاز حفر البئر الثانية موعزا بسرعة تجهيز جميع الآبار وربطها على قناة الملك عبد الله لتزويد محطة مياه زي، كما زار مركز التحكم في سلطة وادي الأردن