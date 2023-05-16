الأمانة: صرف دعم محروقات تكاسي العاصمة الشهر المقبل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان إنه سيتم صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل العمومي التابعة لها الشهر المقبل.

وقال أنه سيتم الصرف خلال شهر حزيران سيتم الصرف بـ14.5 وسيلة نقل مستحقة للدعم في عمان.

وأوضح أن قيمة الدعم التي ستصرف خلال الشهر المقبل بقيمة2 مليون و100 ألف دينار.

وأكد أن الأمانة اتخذت قرار الصرف، بقوله: “هذا ليس وعدا بل قرار”