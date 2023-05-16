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زيادين : في كل الدول المتقدمة ذات الديمقراطيات الحزبية تتراوح نسبة الحزبين بين ٢-٥ %

16 مايو 2023
زيادين : في كل الدول المتقدمة ذات الديمقراطيات الحزبية تتراوح نسبة الحزبين بين ٢-٥ %

 

وطنا اليوم – في تعليق له على ما تم نشره حول اعداد المنتسبين للاحزاب ، قال عضو الحزب المدني الديموقراطي قيس زيادين على مجموعة وطنا اليوم بان قضية عدد المنتسبين للاحزاب بالعموم تثار بين الفينة و الاخرى، وجه نظري ان كل التجارب في العالم مشابهة.

واضاف زيادين في كل الدول المتقدمة ذات الديمقراطيات الحزبية المتجذرة، تتراوح نسبة الحزبين بين ٢-٥ بالمئة .

القضية ليست بالعدد بل بالفكرة و البرنامج و الموازرين . نلحظ عندنا اندفاع من الحزبيين الجدد اتجاه تسجيل الوف كاعداد.

للعلم، كلما زاد عدد المنتسبين كلما كان اصعب الحفاظ على ضميره و بوصلته . الذكاء عدد محدود من النوعية حتى لا يخطف و تتغير مبادئه او فكرته.

 


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