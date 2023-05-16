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تألّقت كتيبة المدرعات الثانية الملكية في تدريباتها و الحفاظ على مستوى جاهزيتها العالية، خلال تنفيذها تمريناً أمنيّاً بمشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والتي يخدم فيها مساعداً لقائد السرية الأولى.

16 مايو 2023
تألّقت كتيبة المدرعات الثانية الملكية في تدريباتها و الحفاظ على مستوى جاهزيتها العالية، خلال تنفيذها تمريناً أمنيّاً بمشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والتي يخدم فيها مساعداً لقائد السرية الأولى.

 

 


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