العواد ينتقد رقابة الجهات الرسمية على المطاعم

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، إن النقابة ووزارة الصناعة تلقت عدة شكاوى من المواطنين لعدم التزام أصحاب المطاعم بالسقوف السعرية المحددة.

وأضاف اليوم الاثنين، أن جولات النقابة الميدانية رصدت تلك الملاحظات، بالاضافة إلى ملاحظة وجود مزاجية في الأسعار، وفق وصفه.

وأشار العواد إلى أن المواطنين في المحافظات يتقدمون بشكاوى للجهات الرقابية في وزارة الصناعة حول وجود مخالفات للقوائم السعرية، دون أن تتخذ تلك الجهات أي اجراءات ملموسة لردع تلك الممارسات.

وأوضح أن أسعار الساندويشات والوجبات السريعة والدجاج لحقها ارتفاعات بنسب متفاوتة بسبب عدم التزام المطاعم بالسقوف السعرية المحددة، وعدم مراقبة الجهات الرسمية لهذه المطاعم