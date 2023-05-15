الحياري: قانون الانتخاب تشريع حكيم يهدف لتطوير السلوك الانتخابي

وطنا اليوم:استضاف منتدى السلط الثقافي أحزاب سياسية في لقاء حواري، بعنوان” التجربة الحزبية وتحدياتها.

وتحدث ممثلي الأحزاب عن أهمية الاصلاح السياسي وعلاقته الوطيدة بالاصلاح الاقتصادي، ومواضيع عديدة متنوعة، كما تم استعراض عوامل نجاح الاحزاب والتجربة الحزبية.

وقالت الأمين العام المساعد للثقافة الحزبية و الوطنيه في حزب الميثاق الوطني، الدكتورة روان الحياري، ان الحياة الحزبية تعتبر تنظيم للمشاركة الشعبية في صناعة القرارات.

واعتبرت الحياري ان التحديث السياسي حاجة أساسية، وهو مرتبط بالتحديث الاقتصادي، ويجب أن يكون هناك قوة لهذا الوطن بجميع مكوناته، لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

مشيرة إلى، أن قانون الانتخاب تشريع حكيم يهدف لتطوير السلوك الانتخابي، لينطلق من انتماء معارفي، إلى انتماء وطني، واذا كان قانون انتخاب وقانون احزاب، ولم يكن هناك تفاعل شعبي، فان هذه القوانين حبر على ورق.

كما ركزت الحياري، على الشباب في عملية التحديث السياسي، على أنهم يجب جزء من التحديث السياسي، الشباب لن يكونوا فاعلين الا اذا وجدوا على الارض.

بدوره، قال، المفوض الأول لحزب المدني قيد التاسيس، عدنان السواعير، أن الاصلاح السياسي ضرورة وليس ترف، وقانون الاحزاب يساعد في الاصلاح السياسي .

ويعتقد السواعير أن البرلمان القادم سيكون على المحك، لاننا نعتمد عليه بنجاح العمل الحزبي، ” يجب أن يكون داخل العشيرة توجهات سياسية عديدة، ويجب ان يكون الحزب هو الواجهة السياسية وليس العشيرة”

من جانبه، وقال الأمين عام جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة” لا يوجد ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، سابقاً، كان الطلاب ينتمون للأحزاب، والحزبية ليست تجربة جديدة.