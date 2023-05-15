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الحكومة توضح أسباب تسييل مياه سد الموجب

منذ ساعة واحدة
الحكومة توضح أسباب تسييل مياه سد الموجب

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الوزارة تقوم بتسييل كميات اضافية من مياه السدود إلى محطة زارة ماعين، وذلك نظرا للطلب المتزايد على المياه في فصل الصيف.
وأضاف سلامة أن الوزارة تقوم بتسييل المياه من سدّ الموجب إلى محطة زارة ماعين بواقع (300) ألف متر مكعب، تمهيدا لضخها إلى مناطق شرق عمان ومادبا والمناطق الأخرى التي تخدمها المحطة.
وقال سلامة إن الوزارة تقوم بهذا الاجراء سنويا حسب الكميات التي تحتاجها تلك المناطق، نافيا أن يكون هذا الاجراء يهدف إلى تفريغ السدود كما يجري تداوله.


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