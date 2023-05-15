الأردنيون على موعد مع أجواء حارة وجافة

وطنا اليوم:سجلت درجات الحرارة ارتفاعا، الاثنين، وتظل فوق المعدلات العامة لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح الزيادة بين 3-4 درجات مئوية في الأردن.

ويتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم في الأجواء العليا، ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة السرعة وتهب باتجاه الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي.

ووفقًا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة، الثلاثاء، حيث ستصبح الأجواء جافة وحارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم في الأجواء العليا، ومن المتوقع أن تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، وقد تزداد سرعتها أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء الجافة والحارة نسبيًا يوم الأربعاء في معظم المناطق، وتظل حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهب الرياح باتجاه الجنوب الشرقي معتدلة السرعة، وقد تثير الغبار في مناطق البادية، وتتحول اتجاه الرياح في المساء إلى الشمال الغربي.

ويتوقع أن يحدث انخفاض ملموس في درجات الحرارة ، الخميس، حيث تصبح الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة