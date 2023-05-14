من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
23:09
عاجل- مع فرز 90% من الأصوات.. أردوغان يحافظ على نسبة تفوق 50%
23:05
فيديو – زين تفتتح أحدث وأكبر معارضها لإثراء تجربة زبائنها الرقمية
22:40
الديوان الملكي الهاشمي يعلن الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف
22:30
عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية
22:19
الشارع الاردني منشغل بالانتخابات التركية …رمضان الرواشدة يعلق: وكأنها تجري عندنا…!!!!!
21:52
موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لبرنامج مسارات : – 26 حزبا وفقت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب – هناك اقبال واضح على العمل الحزبي بين الشباب والمواطنين
21:47
اردوغان يقترب من الرئاسة
21:34
المستقلة للانتخاب: هذا الاحزاب تعتبر منحله على رأسها الشراكة والإنقاذ
21:21
العرموطي : كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد
21:11
وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات
الرئيسية
رئيسي
الديوان الملكي الهاشمي يعلن الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف
منذ ساعة واحدة
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09
عاجل- مع فرز 90% من الأصوات.. أردوغان يحافظ على نسبة تفوق 50%
23:05
فيديو – زين تفتتح أحدث وأكبر معارضها لإثراء تجربة زبائنها الرقمية
22:30
عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية
22:19
الشارع الاردني منشغل بالانتخابات التركية …رمضان الرواشدة يعلق: وكأنها تجري عندنا…!!!!!
21:52
موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لبرنامج مسارات : – 26 حزبا وفقت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب – هناك اقبال واضح على العمل الحزبي بين الشباب والمواطنين
21:47
اردوغان يقترب من الرئاسة
21:34
المستقلة للانتخاب: هذا الاحزاب تعتبر منحله على رأسها الشراكة والإنقاذ
21:21
العرموطي : كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد
21:11
وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات
20:54
ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية
20:53
أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي
20:52
أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن