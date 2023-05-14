إطلاق اسم تيريز هلسة على أحد شوارع مدينة رام الله

وطنا اليوم:زار رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، أبناء المرحومة المناضلة الأردنية تيريز هلسة في منزلهم، اليوم الأحد.

وأبلغ قسيس أبناء المناضلة هلسة، بانه تم تسمية أحد أبرز الشوارع في رام الله على اسم والدتهم.

كما قام رئيس البلدية الفلسطينية بتسليم أبناء هلسة وثيقة تثبت ذلك.

وفي أيار من عام 1972، شاركت تيريزا هلسة في عملية اختطاف الطائرة البلجيكية سابينا، التي كان من المقرر أن تكون رحلتها من فيينا إلى تل أبيب، وكان على متنها 140 اسرائيلي، وكان بصحبتها ثلاثة فدائيين آخرين، لا يملكون إلا مسدسين وقنبلتين يدويتين وحزامين ناسفين. علماً بأنَّ أفراد المجموعة لم يعرف أحدهم الآخر إلا ليلة التحرك لتنفيذ العملية، وكان الهدف من العملية تبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين وأردنيين. اقتادوا الطائرة إلى مطار اللد (تم تغيير اسمه لاحقاً لمطار بن غوريون)، وعند وصولها للمطار أبلغ قائد المجموعة علي طه برج المطار باستيلاء منظمة أيلول الأسود على الطائرة، وأبلغوهم بطلب المنظمة الافراج عن 100 أسير خلال عشر ساعات، والا سيقومون بتفجير الطائرة بمن فيها، وأُعلموا بأسماء الأسرى المطلوب الافراج عنهم