الحكومة تغطي تكاليف مترتبة على صحيفتي الرأي والجوردان تايمز

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية الكلف المالية المترتبة على صحيفتي الرأي والجوردان تايمز الخاصة ببناء الموقع الالكتروني وتطبيقات الهاتف النقال البالغة 70 ألف دينار.

ويأتي القرار ليكون من المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2023م