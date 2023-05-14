عطلة رسمية في الـ25 من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري؛ بمناسبة عيد الاستقلال السَّابع والسَّبعين للمملكة.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك