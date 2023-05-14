مجلس الوحدة الإعلامية العربية يوقع اتفاقية لتوفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة

وطنا اليوم:أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن إطلاق خدمات الترجمة بلغة الإشارة للبرامج ونشرات الاخبار المحلية والدولية بالشراكة مع مركز عصفور للتدريب و لغة الإشارة .

وقال هيثم يوسف الرئيس التنفيذي لمجلس الوحدة الإعلامية العربية إن هذا التعاون جاء ليصب في مصلحة فئة كبيرة في العالم العربي من الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، ممن بحاجة للتفاعل مع البرامج والافلام الوثائقية والنشرات الإخبارية، مبيناً أن المجلس سيقوم بالشراكة مع مركز عصفور لتدريب وتأهيل بعض الشباب لقديم الخدمة؛ من خلال العمل في القنوات التلفزيونية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس الوحدة الإعلامية العربية أنه تم استحداث موقع إلكتروني خاص بالمركز سيتم من خلاله بث نشرات اخبارية بلغة الاشارة، وسيتم التركيز على بث أهم الأخبار التي تهم الفرد ولأول مرة التوجه الى ترجمة بعض البرامج الوثائقية التلفزيونية للغة الإشارة.

بدوره أشار سامر شريم مدير عام مركز عصفور للتدريب ولغة الاشارة إلى أهمية إدماج لغة الإشارة بشكل أكبر لتشمل برامج صباحية، وبرامج ثقافية، وربما ترفيهية، وإن المركز يسعى إلى عقد تعاون كبير وتقديم مجموعة من الخدمات مع كافة المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الخدمية مثل ( مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأمانة عمان الكبرى، و قطاع المؤسسات المصرفية، والعديد من المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي ) بالاضافة الى أصحاب المحتوى الثقافي.

وبين شريم أن المركز بالتعاون مع مجلس الوحدة الإعلامية العربية سيقوم بتصوير نشرات الأخبار في استوديوهات المكز الخاصة، موضحاً أنها استديوهات تم إعدادها خصيصا لهذه الغاية، وتوزيعها على القنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، والإذاعات التي لديها بث مرئي على موقعها الإلكتروني، حيث من الملاحظ أن خدمة الصم دائماً ثانوية، وربما تكون مغيبة في المجتمع.

وأضاف شريم أنه قد حان الوقت بأن تكون خدمة الترجمة للغة الإشارة رئيسية في جميع الوسائل الاعلامية المختلفة والؤسسات الخدمية.

يذكر ان مجلس الوحدة الإعلامية العربية هيئة إعلامية مستقلة تتخذ من المملكة الأردنية مقرا لها، حيث بدأت أنشطتها في عام 2008 وهي الجهة الرسمية المانحة للقبعاصمة الصحافة العربية بشكل سنوي، وجائزة الهيثم للاعلام العربي، وهي أول جائزة إعلامية تكرم الملوك والأمراء والقيادات الإعلامية العربية وتحظى بسمعة طيبة في الأوساط الإعلامية العربية.

وتشتمل الخدمات التي يقدمها مركز عصفور للتدريب ولغة الاشارة وبأشراف من مجلس الوحدة العربية الاعلامية على العديد من الخدمات وأبرزها:

1- تأمين مترجميتن في مواقع التصوير و ترجمتها بشكل فوري

2- ترجمة الاخبار من داخل استيوهات المركز وارسالها للقنوات الاعلامية الاردنية والعربية

3- تدريب طاقم من موظفين القنوات الاعلامية ليكون قادرا على ترجمة الاخبار بشكل احترافي

4- إرسال رابط الموقع الالكتروني للمواقع الاخبارية اللكترونية ليتم انتقال متلقي الخدمة لموقع كامل متكامل ومتخصص بنقل الاخبار بلغة الاشارة

ويسعى كل من مجلس الوحدة العربية الاعلامية ومركز عصفور للتدريب ولغة الاشارة بتطوير هذه الفكرة لتشمل جميع الدول العربية وتسهيل عملية تلقي الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة السمعية ودمجهم في اخبار المجتمع ليصبحوا اسوة بغيرهم من المجتمع نظرا للنقص الحاد بالخدمات المقدمة لهم. حيث تكمن غايتنا تدريب وتأهيل الموظفين في المؤسسات الخدمية في القطاعين العام والخاص لتسهيل العمل مع فئة مهمة في مجتمعنا وادماجهم وتوفير فرص عمل لهذه الفئة من الصم وتدريبهم لتقديم الخدمة لأقرانهم.