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تحويل العقبة الميداني إلى مستشفى للأطفال

منذ ساعة واحدة
تحويل العقبة الميداني إلى مستشفى للأطفال

وطنا اليوم:كشف مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي ( الميداني ) في محافظة العقبة الدكتور محمد كريشان ، الاحد ، عن تحويل المستشفى الميداني الى مستشفى خاص بالاطفال .
واضاف كريشان في مقابلة متلفزة ، ان سعة المستشفى 40 سريرا بالاضافة الى قسم طوارئ اطفال .
وتابع انه سيتم افتتاح قسم لغسيل الكلى في المستشفى قريبا
وكانت الحكومة قد استحدثت مستشفى العقبة الميداني بتمويل من الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع أزمة كورونا، حيث بقي مغلقا لعدة أشهر بيد أن المطالبات النيابية والشعبية ساهمت في قرار تحويلة إلى مشفى متخصص بالأطفال بسبب الضغط المتزايد على مستشفى الأمير هاشم العسكري بالعقبة


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