الغذاء والدواء تطلق نظاما إلكترونيا لأرشفة وثائق التفتيش

وطنا اليوم:أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، نظام إلكتروني لأرشفة وثائق التفتيش في مديرية المناطق التابعة للمؤسسة.

وأوضح مهيدات، في بيان صحفي، أن النظام يهدف إلى تسهيل استرجاع الوثائق الرسمية التي توثق عمليات التفتيش من قبل إدارة وفريق العمليات في المؤسسة عند الحاجة إليها وتوفير الجهد والوقت والدقة من خلال تطوير محركات البحث عن الوثيقة أو المعلومة المطلوبة وتحليلها.

وأضاف أن النظام جاء ضمن خطة التطوير الشاملة لمنظومة التفتيش وفق أحدث المعايير العالمية ووفقا للقوانين والتعليمات الناظمة لأعمال التفتيش لتعزيز كفاءة التفتيش والشفافية وبما ينعكس على الارتقاء بمستوى الرقابة على سلامة الغذاء والحد من المخالفات التي قد تؤثر على توفير غذاء آمن وصحي خلال جميع مراحل تداوله.

وأشار البيان إلى أن النظام تم استحداثه وتطويره من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمؤسسة ومديرية شؤون المناطق ومديرية الموارد البشرية والإدارية