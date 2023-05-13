من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
22:06
ابوجنيب الفايز : الأردن بحاجة لاستدارة
21:46
عاجل – اتفاق على وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم
21:41
هل يسلم الأتراك دولتهم لأمريكا؟؟؟
21:03
عاجل الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في قطاع غزة توافقان على وقف لإطلاق النار بالتوقيت المحلي 19:00 بتوقيت غرينتش، بوساطة مصرية.
21:00
سابقة قضائية لأربعة ضباط برتبة “عقيد”
20:53
السيدة التي هددت بالانتحار اليوم هي والدة شاب هدد الجمعة بإلقاء نفسه من جسر عبدون
20:43
حين نجعل من ذكرى النكبة نكبات عذرا أيها الشهداء
20:35
سلطة وادي الأردن تعلن البدء بإسالة المياه من سد الموجب
20:24
عاجل – جيش الاحتلال الإسرائيلي: أسقطنا بالخطأ إحدى طائراتنا المسيرة قرب حدود غزة ويجري التحقيق بالحادثة
17:11
162 احتجاجا عمّاليا العام الماضي تراجعت بنسبة الثلث
الرئيسية
رئيسي
عاجل الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في قطاع غزة توافقان على وقف لإطلاق النار بالتوقيت المحلي 19:00 بتوقيت غرينتش، بوساطة مصرية.
منذ ساعة واحدة
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:06
ابوجنيب الفايز : الأردن بحاجة لاستدارة
21:46
عاجل – اتفاق على وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم
21:41
هل يسلم الأتراك دولتهم لأمريكا؟؟؟
21:00
سابقة قضائية لأربعة ضباط برتبة “عقيد”
20:53
السيدة التي هددت بالانتحار اليوم هي والدة شاب هدد الجمعة بإلقاء نفسه من جسر عبدون
20:43
حين نجعل من ذكرى النكبة نكبات عذرا أيها الشهداء
20:35
سلطة وادي الأردن تعلن البدء بإسالة المياه من سد الموجب
20:24
عاجل – جيش الاحتلال الإسرائيلي: أسقطنا بالخطأ إحدى طائراتنا المسيرة قرب حدود غزة ويجري التحقيق بالحادثة
17:11
162 احتجاجا عمّاليا العام الماضي تراجعت بنسبة الثلث
16:07
نقابة العاملين في التعليم الخاص توضح بشأن انتهاء عقود المعلمين
15:59
مديرية الأمن العام تهنئ رياضييها بإنجازاتهم التاريخية مع المنتخبات الوطنية
15:38
الخرابشة يتفقد سير العمل بمشروعي استشكاف المعادن في سمرة الطيبة ووادي ابوخشيبة
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن