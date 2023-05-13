سلطة وادي الأردن تعلن البدء بإسالة المياه من سد الموجب

وطنا اليوم – بدأت وزارة المياه والري تنفيذ خطة الصيف لهذا العام من حيث توفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقه.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه بناء على طلب عدد من القطاعات لتوفير كميات مياه و استمرارية التزويد وزيادة كميات المياه المخصصة للشركاء في مختلف القطاعات كشركة مياهنا وإدارة مياه محافظة الكرك، وكذلك للأغراض الصناعية كالشركات الصناعية الكبرى وكذلك مزارعي الأغوار الجنوبية فقد بدأت سلطة وادي الأردن بإسالة المياه وفق خطة الصيف من سد الموجب الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 /2023.