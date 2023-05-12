آلاف الزوار يرتادون المواقع السياحية في عجلون

وطنا اليوم:شهدت المواقع السياحية في محافظة عجلون اليوم الجمعة حركة سياحية نشطة من الزوار محلياً وخارجياً للاستمتاع بالأجواء اللطيفة وبالطبيعة الخلابة.

وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك، إن وزارة السياحة والآثار تقدم كافة التسهيلات لإقامة المنتجعات والمنشآت السياحية التي أصبح لها دور كبير في جذب السياح والزوار نظراً للخدمات التي يقدمها من وجبات الطعام والمرافق العامة.

وأشار إلى أن المديرية تنفذ بشكل مستمر جولات على المشاريع والمواقع السياحية للاطلاع على واقعها والخدمات التي تحتاجها.

بدورهم، بين أصحاب المنتجعات السياحية فهيم الصمادي وسعيد فريحات، أن هناك إقبالاً كبيراً من السياح لزيارة المنتجعات السياحية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، مشيدين بجهود مديرية السياحة ومتابعتها للتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي