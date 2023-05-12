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الصفدي يبحث استقطاب مهنيين أردنيين للعمل في ألمانيا

منذ 6 ثواني
الصفدي يبحث استقطاب مهنيين أردنيين للعمل في ألمانيا

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اجتماعاً مع النائب رائد صلاح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب المحلي لولاية برلين، ووزير الشؤون الاقتصادية، ووزيرة الصحة والبحث العلمي في ولاية برلين، تناول العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا والحرص المشترك على تطويرها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات.
وبحث الصفدي سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة في ضوء الاتفاقية الموقعة بين المملكة وألمانيا لاستقطاب مهنيين من المملكة للعمل في ألمانيا في عدد من القطاعات.
كما بحث الاجتماع عديد قضايا ذات اهتمام مشترك والأزمات التي تشهدها المنطقة وآثارها على الأردن


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