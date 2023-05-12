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وزارة الخارجية تفوض أرامكس لاستلام البريد السياسي

منذ 4 ساعات
وزارة الخارجية تفوض أرامكس لاستلام البريد السياسي

وطنا اليوم:فوضت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الشركة العربية الأمريكية للتخليص “أرامكس”؛ لاستلام والتخليص على البريد السياسي العائد للوزارة.
الوزارة قالت في كتاب، “نفوض السادة شركة أرامكس الشركة العربية الأمريكية للتخليص أو من ينوب عنهم لاستلام والتخليص على البريد السياسي العائد لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وإتمام الإجراءات كافة ذات العلاقة”


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